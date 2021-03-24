Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Biontech aşısı Türkiye'de

Türkiye aşılama konusunda dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, Biontech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." dedi.

1.4 MİLYON DOZ KULLANIMA HAZIR

Ayrıca Koca, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021

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