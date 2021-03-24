  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Biontech aşısı Türkiye'de

Son dakika: Sağlık Bakanı duyurdu! 'de

Son dakika... Sağlık Bakanı Alman aşısı 'in 'ye geldiğini duyurdu. Koca, " geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Biontech aşısı Türkiye'de

24.03.2021, 20:31

Türkiye aşılama konusunda dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, Biontech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." dedi.

1.4 MİLYON DOZ KULLANIMA HAZIR

Ayrıca Koca, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

4.5 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor! Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren gelişme! Mutasyona karşı... BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Biontech aşısı Türkiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.