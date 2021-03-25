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AB'den Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

AB'den Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız
AA

25.03.2021, 21:07 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021, 21:07

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Liderler, ilk oturumda Kovid-19 aşılarının tedarikinin nasıl hızlandırılacağı, yaza kadar hazırlanacağı açıklanan "aşı sertifikasıyla" ilgili teknik çalışmalar, aşılanan kişilerin sayısının nasıl artırılacağı, aşı üreten şirketlerin AB ile yaptığı sözleşmelere uymaları ve aşılara yönelik ihracat kısıtlamaları gibi konuları ele alacak.

Liderler, aşılar ve Kovid-19 konusundan sonra uluslararası ilişkileri değerlendirecek.

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