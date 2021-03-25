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toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

, Sağlık Bakanı Dr. başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Yeni tedbirler gelecek mi? Kısıtlamalar artacak mı? İşte detaylar..

Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

25.03.2021, 09:42

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.



YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
Toplantıda vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı değerlendirilecek.



SON 24 SAATTE 29 BİN 762 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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