‘Sağlıkçılarımızın hikayesi filmlere konu olacak türden’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nün düzenlediği Sağlık Politikaları Zirvesi'ne video konferansla katıldı. Bakan Koca, "Birinci basamak hizmetlerimiz başta olmak üzere sağlık kadrolarımız salgın yönetimi konusunda gerçekten müthiş bir operasyonel deneyime ve güce sahip. Bu salgında da aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız, filyasyon ekiplerimiz; romanlara, filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar" dedi.

BAKAN Koca, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin sağlık sistemlerinin çaresizlik içine düştüğü günlere, Türkiye'nin çok hazırlıklı girdiğini söyledi.

'BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK'

KOCA, "Tedavi ve halk sağlığı hizmetlerinde çalışan deneyimli kadrolarımızla beraber, çağdaş ihtiyaçları gözeten güçlendirilmiş sağlık altyapımızın desteği ile büyük bir iş başardık. Bu toplantı vesilesi ile bir kez daha bilim insanlarımızla, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca "Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, küresel tedavi protokollerine ek özgün tedavi seçenekleri geliştirerek daha az kayıp verme başarısıyla, güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99'luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk" diye konuştu.

VALİ AKSOY'DAN MUTASYONLU VİRÜS UYARISI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydınlı vatandaşlara mutasyonlu virüsün yüzde 40-70 oranında daha hızlı yayıldığı uyarısında bulundu. Virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, "Mutasyonlu virüs yüzde 40-70 oranında daha hızlı yayılıyor. Mutasyonlu Kovid-19 virüsünden korunmada doğru maske kullanımı ve mesafenin önemi daha da artıyor" dedi. Virüsün en çok ev ziyaretlerinden yayıldığını ifade eden Vali Aksoy, "Evlerimizi pencereleri açıp havalandıralım. Ev ziyaretleri yapmayalım" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde bulunan Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Berna Tınaz'ın ortağı olduğu "Empati ile Yazarcasına" e-Twinning projesinde sağlık çalışanları unutulmadı. Öğrenciler empati kurarak sağlık çalışanı olmak ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları olayları, zorlukları, duyguları mektuba döktü. Yazılan mektuplar Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakımda çalışan hemşire ve doktorlara gönderildi. Sağlık çalışanları mektupları okurken bir kahve molası vermeleri için kahve ve çikolataları da gönderildi. Sağlık çalışanları da mektuplara cevap vererek öğrencilere teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE ■ CÜNEYT HASÇELİK