Son dakika: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Külliye'de kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
25.03.2021, 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021, 15:51
Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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