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Son dakika: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan , Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Külliye'de kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı da hazır bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü
DHA

25.03.2021, 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021, 15:51

Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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