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Başkan Erdoğan'dan 'aşılama ne zaman bitecek' sorusuna yanıt

Son dakika haberine göre, Başkan , Cuma namazını 'da bulunan 'nde kıldı ve çıışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, aşılamayı mayıs ve haziran gibi bitirmek istediklerini belirtti. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin de atılan adımın tamamen yasal olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'dan 'aşılama ne zaman bitecek' sorusuna yanıt

26.03.2021, 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021, 14:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AŞILAMA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Mayıs, Haziran gibi aşılamayı bitirmeyi hedefliyoruz.

Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çin'den aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla etraflıca görüştüm. Yaptığımız anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. İlk etabı 50 milyon faz aşıydı. Henüz elimize ulaşmadı. Şubat itibariyle ulaşacaktı. Dün kendilerine hatırlattım. Süratle bekliyoruz, sözleşmemiz bu yöndeydi dedim. Ben bu konuyla ilgileneceğim, Başkan'la da konuşacağım dedi. Dedim bu yetmez, 100 milyon anlaşmamız var, Nisan sonu itibariyleydi. Bunları konuşacağım ve size bildireceğim dedi.

RUM KESİMİNDE CAMİ PROVOKASYONU

Bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri gerçekleştiriyor.

HARP OKULU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemiz ve ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Meclis'in alacağı bir karar değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır. Ve attığı adımla da yoluna devam edecek. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor.

Biz kararımızı verdik. Gireriz. Girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir.

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