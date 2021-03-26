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Haberler Gündem Nkengasong’dan “aşı savaşı” uyarısı

Nkengasong’dan “aşı savaşı” uyarısı

Nkengasong’dan “aşı savaşı” uyarısı

26.3.2021

AFRİKA Hastalık Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong, korona aşısı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyeceğini belirtip, "İnsanlığın virüsle mücadele etmek için aşı savaşına girmesine gerek yok, aksi halde hepimiz kaybedeceğiz" dedi.
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