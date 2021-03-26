AFRİKA Hastalık Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong, korona aşısı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyeceğini belirtip, "İnsanlığın virüsle mücadele etmek için aşı savaşına girmesine gerek yok, aksi halde hepimiz kaybedeceğiz" dedi.
Nkengasong’dan “aşı savaşı” uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.