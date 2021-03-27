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Cumhurbaşkanı Atama Kararları ’de

Cumhurbaşkanı ’ın imzası bulunan Atama Kararları ’de yayımlandı. ’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de
AA

27.03.2021, 08:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.
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