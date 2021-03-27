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Son dakika: Başkan 'dan Berat Kandili mesajı

Son dakika haberi....Başkan Erdoğan, "’in müjdelendiği, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği ’nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." dedi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

27.03.2021, 21:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021, 21:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.

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