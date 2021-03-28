Bahçeli’den Kıbrıs’taki saldırıya tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıya tepki gösterdi. "Nefret dolu saldırıları lanetliyorum" diyen Bahçeli, "1821 Mora ayaklanmasının 200'üncü yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır" dedi.

'KANIMIZ YERDE KALMAZ'

MORA ayaklanmasının Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan biri olduğunu aktaran MHP lideri, "Bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur. Müslüman Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah'tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir" açıklamasını yaptı. Devlet Bahçeli, paylaşımında tüm Müslüman aleminin Berat Kandili'ni de kutladı.