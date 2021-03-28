“Haziran’a kadar 40 yaş üstünün aşıları yapılır”

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı tedariğinde üretim sıkıntısı nedeniyle aksama olduğunu belirterek, "Haziran ayına kadar 40 yaş üstü kişilerin ve risk gruplarındakilerin aşılanmasının tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

BIONTECH'TE SON DURUM

KOCA, korona aşısı teminiyle ilgili tüm ülkelerin ciddi sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmasak biz de aşı bulamazdık. Hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin'e vereceksiniz' dedi. Buna rağmen alabiliyoruz. 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran'a kadar tamamlayacağız" dedi.

Koca, Alman aşısı tedariğiyle ilgili son durumu da BionTech'ten teslimata ilişkin gönderilen belgeyle birlikte paylaştı. Buna göre deneme amaçlı 5 bin 850 doz Pfizer-BioNTech aşısı 12 Mart'ta Türkiye'ye teslim edildi. Ardından iki parti halinde 1 milyon 400 bin aşı Ankara'daki dağıtım merkezine ulaştı. Nisan ortasına kadar 3 milyon 100 bin doz daha teslim edilecek. Koca en büyük endişesinin AB'nin aşı yasağı kararı alması olduğunu söyledi ve Rus-İngiliz aşılarında da üretim sorunları olduğunu belirterek, "Yaza kadar gereken tüm aşıları bulabilmek için her kanalı zorluyoruz. 120 milyon doza yakın aşı getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.