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merkezli 53 ildeki FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

İzmir merkezli 53 ildeki FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

28.3.2021

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyonlarda 123'ü muvazzaf 184 kişiden 172 şüpheli gözaltına alındı. 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle serbest bırakıldı. Adliyeye 136 şüpheliden 41'i tutuklandı.

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