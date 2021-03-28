Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’den ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'ne geçen ikili, burada basına kapalı bir görüşme yaptı. Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve korona virüs ile mücadele konuları masaya yatırıldı.