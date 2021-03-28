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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Mart vaka tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! vaka tablosu

Son dakika... Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1305'i semptomatik olmak üzere 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Mart vaka tablosu

28.03.2021, 20:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021, 20:43

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 164 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 8777 bin 236'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 968 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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