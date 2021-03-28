Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 164 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 8777 bin 236'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 968 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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