Sağlık Bakanı Koca, son haritayı paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.