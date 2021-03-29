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Sağlık Bakanı Koca, son haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından İllerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı. Bakan Koca, yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, son haritayı paylaştı
AA

29.03.2021, 20:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021, 20:36

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

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