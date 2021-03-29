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Son dakika: AB'den 'ye kritik ziyaret

Son dakika haberi... (AB) Konseyi Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı , 6 Nisan'da 'ye ziyarette bulunacak.

Son dakika: AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret
AA

29.03.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021, 15:35

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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