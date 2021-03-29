Son dakika: MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

Sosyal medyadan da paylaşılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

MEB'den yapılan son dakika açıklaması şöyle;

(Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak