Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.
Son dakika... Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandığı açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.
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