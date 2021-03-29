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Son dakika: Başkan Yardımcılığına atandı

Son dakika... 'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkan Yardımcılığına atandığı açıklandı.

Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

30.03.2021, 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021, 00:45

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.

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