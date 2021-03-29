Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda! Tam kapanma olacak mı? Ramazanda kısıtlamalar nasıl olacak?

Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler gündeme geldi. Kabine toplantısının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.





Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.



Toplantıda, 27 üye ülkenin katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler ve vize serbestisi gibi başlıklardaki çıktıları değerlendirilecek.





Ayrıca Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği konusundaki görüşmenin detaylarını aktaracak.



Kabine toplantısında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği İdlib ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine yönelik, Suriye Rejimi'nin ve YPG'nin artan saldırıları da ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iki gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'yla yaptığı kritik görüşme ve yeni tedbirlerin alınması konusunda varılan mutabakata dair ayrıntılara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.



Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini de, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar oluşturacak. 12 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek Halkbank temyiz davasının da toplantının konu başlıkları arasında olacağı ifade ediliyor.





AŞIDA YENİ GRUP



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



'Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.





Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.'