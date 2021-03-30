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60 yaş üstü için aşılama başladı

60 yaş üstü için aşılama başladı

30.3.2021

KOVİD-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe peyderpey ilerliyor. Bu kapsamda 60 yaş üzeri vatandaşlar, onların eşleri ve bazı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etmişti. Bakan Koca, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler" dedi.

TÜRKİYE'DE YAPILAN ASI SAYISI 15 MİLYONU GEÇTİ

SAĞLIK Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu aştı. Bakanlığın"https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 8 milyon 403 bin 697, ikinci doz aşısı 6 milyon 599 bin 897 oldu, böylece toplam doz miktarı 15 milyonu geçti.

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