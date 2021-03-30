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Haberler Gündem Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme

Son dakika: 'nin kapatılması davasında flaş gelişme

'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti. Raportörün Anayasa Mahkemesi heyetine sunduğu raporunda, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Son dakika: HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme
AA

30.03.2021, 18:19

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

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