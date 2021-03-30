Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe!

Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren *Hevram Havraman Avyer* kod adlı *Hasan Mahmudi* olduğu belirlendi.

Teröristin;

- 2015 yılında Mardin/Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı,

- Şırnak/Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu,

- Şırnak/Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı,

- 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında döşediği EYP'nin patlaması sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı,

- 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak-Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı,

Daha önce *Cemal* kod adlı *Murat Karayılan'ın* korumalığını yaptığı belirlendi.

Turuncu kategoride yer alan teröristin ise Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve *Reber Koser* kod adlı *Teyyüp Çam* olduğu tespit edildi.

Teröristin;

- 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin/Midyat-Sivrice mahallesinde bulunan Vodafone operatörüne ait baz istasyonuna EYP'li saldırı,

- 15 Mart 2017 tarihinde Mardin/Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması,

- 16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası Tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması,

-21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Midyat Taşlıburç mevkiinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması,

-09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İli İdil İlçesinde meydana gelen EYP'li saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması,

-03 Nisan 2020 tarihinde Mardin/Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine şehitlerimizin ve yaralılarımızın kanı yerde kalmadı.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.