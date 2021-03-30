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Yılın ikinci 'sı bugün! Masada hangi konular var?

, liderliğinde bugün toplanacak. Terörle mücadele, Suriye, Libya'daki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ve Doğu Akdeniz'deki son durum da değerlendirilecek.

Yılın ikinci MGK'sı bugün! Masada hangi konular var?

30.03.2021, 09:16

Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE ANA GÜNDEM MADDESİ

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ MASADA OLACAK

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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