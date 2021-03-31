  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kamudaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konusunda memur konfederasyonlarıyla mutabakata vardıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama
AA

31.03.2021, 08:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur konfederasyonlarıyla gerçekleştirdikleri Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha etkin bir kamu personel sistemi için KPDK'yı ikinci defa gündemli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "Konfederasyonlarımızla Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması, görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının periyodik yapılması konularında hemfikir kaldık" bilgisini verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Selçuk'tan KPDK toplantısına ilişkin açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.