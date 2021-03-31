Berlin’de AstraZeneca aşısına ‘ihtiyati tedbir’

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid- 19 aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, alınan kararı "ihtiyati tedbir" olarak nitelerken, aşı randevularının iptal edileceğini söyledi.

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