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Haberler Gündem Berlin’de AstraZeneca aşısına ‘ihtiyati tedbir’

Berlin’de aşısına ‘ihtiyati tedbir’

Berlin’de AstraZeneca aşısına ‘ihtiyati tedbir’

31.3.2021

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid- 19 aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, alınan kararı "ihtiyati tedbir" olarak nitelerken, aşı randevularının iptal edileceğini söyledi.
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