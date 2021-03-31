ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid- 19 aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını askıya alındı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, alınan kararı "ihtiyati tedbir" olarak nitelerken, aşı randevularının iptal edileceğini söyledi.
Berlin’de AstraZeneca aşısına ‘ihtiyati tedbir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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