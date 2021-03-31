‘Herkes HDP gerçeğini gördü sen göremedin’

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biz 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki yılların yol haritasını belirlemiş bir amaç eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. MHP olarak, 2023 ve on yılları kapsayan stratejik hedeflerin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak, kökleşmesine hizmet etmektir" diye konuştu.

'İHANETE ORTAKSIN'

Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP'nin konu HDP oldu mu kahredici bir üslup takındığını da dile getiren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya engel olamayacaktır. Kılıçdaroğlu, yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin yanlışlarını herkes gördü de bir sen mi görmedin, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam diyorsan, ihanete ortaksın demektir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ DOĞRU BİR KARAR"

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmaların esef verici boyutlara tırmandığına vurgu yapan Bahçeli, "Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek cehalettir. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Bu nedenle sözleşmenin feshi doğru ve yerindedir" diye konuştu.