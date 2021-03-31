Karayılan’ın koruması etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. Mahmudi'nin ayrıca teröristbaşı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

ÇOK SAYIDA KANLI EYLEM

Mahmudi'nin 2008'de Şemdinli'de askerlerin şehit edilmesi ve 2016'da Şırnak-Van yol inşaatına saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edilmesi olaylarına katıldığı belirlendi. Turuncu kategoride yer alan teröristin de çok sayıda kanlı eyleme katılan ve Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.