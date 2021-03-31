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Haberler Gündem MİT koordineli operasyon: 26 FETÖ’cü gözaltında

MİT koordineli operasyon: 26 FETÖ’cü gözaltında

MİT koordineli operasyon: 26 FETÖ’cü gözaltında

31.3.2021

Ankara merkezli toplamda 5 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceden savunma sanayi alanlarında çalışıp sonradan ilişiği kesilen 26 FETÖ'cü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceden TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren ve sonradan bu kurumlardan ilişiği kesilen, çoğunluğu elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere toplamda 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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