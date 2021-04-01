Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye sert tepki

DIŞİŞLERİ'NDEN ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşı şehit eden, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den bu yıl da 'Gülen hareketi' olarak bahsedilmesi, ABD'nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, somut delilleri gözardı ettiğini, yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.