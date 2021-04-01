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İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray'dan Ramazan öncesi ilginç açıklama

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Ramazan ayı öncesi ilginç açıklamalarda bulundu. Teravih namazını "bidat" olarak tanımlayan Çıray “Peygamber Efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray'dan Ramazan öncesi ilginç açıklama
SABAH

01.04.2021, 14:49

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hiç teravih kılmadığını, teravih namazının bidat olduğunu savundu.

ÇIRAY'DAN, "TERAVİH NAMAZI BİDATTIR" İDDİASI
Aytun Çıray; "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış.. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır" iddiasında bulundu.



BEKAROĞLU: "SAYIN ÇIRAY HANGİ TIP FAKÜLTESİ'NDEN MEZUNDU ACABA?"
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Mehmet bey Aytun beyin paylaşımı nasıl?" şeklindeki soruya cevap verdi. "Ben Ankara Tıp Fakültesi 1978 mezunuyum, bizde o dönem tefsir, siyer ve hadis dersleri okutulmadı. Sayın Çıray hangi tıp fakültesinden mezundu acaba?" diye sordu.



"İNANÇLARIN TEMİNATI OLAN LAİKLİK, HENÜZ KISMEN DE OLSA KORUYUCU"
Aytun Çıray, Mehmet Bekaroğlu'na cevap verdi ve "Allah'ın(cc) ilk emri 'İkra/oku' İsteseydi 'başkası okusun sen ondan ders al' derdi. O nedenle ben dersimi, Allah'ın mucizesi olan Kur'an'dan alıyorum. Ama tabii siz farklı inanabilirsiniz. Çünkü inançların teminatı olan laiklik, henüz kısmen de olsa koruyucu" iddiasında bulundu.

ÇIRAY: "(KAYNAK) PROF. DR. AZİZ BAYINDIR"
Aytun Çıray, "'Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış.. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır' dediniz. Aytun bey kaynak?" şeklindeki sorusuna, "Prof. Dr. Aziz Bayındır" şeklinde cevap verdi.



METİNER: PEYGAMBERİMİZİN TERAVİH NAMAZI KILMADIĞI İDDİASI DA KARA CEHALETİN ÜRÜNÜ"
AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, "Yatsının dışında farz olan başka gece namazları yoktur. Peygamberimizin teravih namazı kılmadığı iddiası da kara cehaletin ürünüdür. Merak ediyorum Sayın Akşener bu adamın hangi aklından yararlanıyor ki yardımcılığından sonra başdanışmanlığına layık gördü. Yazık ötesi" dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray aşı açıklaması ile fena rezil oldu

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