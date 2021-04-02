Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ
Bakan Selçuk şöyle konuştu:
Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.