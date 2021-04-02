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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklaması

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , Düzce’de basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk ile ilgili flaş mesajlar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

02.04.2021, 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 11:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.

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