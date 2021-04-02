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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... Ağır hasta 2 bin 182 oldu, 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 24 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Nisan koronavirüs tablosu

02.04.2021, 19:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 20:02

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 24 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 182 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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