Ege'de korkutan deprem! 4,7 ile salandı

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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