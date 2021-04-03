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Haberler Gündem Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu

- aşısının kullanımı tamamen durduruldu

'nın Üniversitesi ile ilaç firması 'nın geliştirdiği yeni tip (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi. AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer /BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı tamamen durduruldu
AA

03.04.2021, 19:00

Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Haberde, kararın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.

BAKANLIK DÜN GEÇİCİ DURDURMA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Hollanda Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 Mart'ta, tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Hollanda'da 800'den fazla şubesi, çeyrek milyona yakın üyesi olan Hollanda Yaşlılar Kuruluşu (KBO-PCOB) Direktörü Marcel Sturkenboom, AstraZeneca'nın 60 yaşın üstündekilere uygulanmasını eleştirmişti.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan 5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmıştı. Açıklamada, yaşları 25 ile 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

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