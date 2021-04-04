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50 kişinin öldüğü tren kazası soruşturuluyor

50 kişinin öldüğü tren kazası soruşturuluyor

4.4.2021

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 50 kişinin öldüğü, 178 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tren tünele girmek üzereyken rayların yakınındaki tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vincin sahibini sorguladı. Hualien bölge savcısı, kaza ile ilgili henüz hiçbir suçlamanın yapılmadığını bildirdi.

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