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Haberler Gündem ‘Çok acil olmadıkça hastaneye gitmeyin’

‘Çok acil olmadıkça hastaneye gitmeyin’

‘Çok acil olmadıkça hastaneye gitmeyin’

4.4.2021

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, "Acil olmadıkça hastanelere en az 15-20 gün gitmeyin. Dışarıda bir dakika bile nefes alma bahanesiyle maskenizi çıkarmayın" dedi. Yeni Asır'a konuşan Prof. Dr. Ünal, "İlk başladığımız yere döndük. 'Evde kal' sloganını yeniden tekrarlıyorum. Ayrıca maske-mesafe-hijyen tedbirini elden bırakmayalım" dedi.

'TEDBİRLERE SIKI SIKIYA UYUN'

Korona vakalarındaki artış korkuturken, ciddi uyarılarda bulunan Ünal, "Ülkemizde ve dünyada henüz virüs sonlanmadı. Kontrollü sosyal hayat kurallarını unutmamamız gerekiyor. Bunların olmazsa olmazı maske takmak, sosyal mesafeye uymak, el ve diğer temizlik tedbirlerini uygulamak. Kalabalık oluşturmamamız gerektiğini unutmayalım. Virüsle mücadelenin iki basamağı var. Bir tedbir, iki tedavi. Aşı yaptırmışsak bile, bir saniye olsun maskemizi çıkarmayalım. Ayrıca bu dönemde çok acil olmadıkça hastanelere gitmeyelim" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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