FETÖ’den aranan eski öğretmenler yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ihraç öğretmen S.E.Y, polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde olduğu belirlenen S.E.Y, tutuklandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan aranan öğretmenler A.K. (43) ve O.Ö. (49) yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler cezaevine gönderildi.