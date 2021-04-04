Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların, Hakurk'ta tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiği belirtildi.
Hakurk’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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