İşte Batı’nın gerçek yüzü! Yunanlar göçmenleri kadın-çocuk demeden ölüme sürüklüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın 1 günde Türk kara sularına geri ittiği 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yunan Sahil Güvenlik unsularınca saat 03.30'da başlayan ve saat 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı.

BENZİN HORTUMUNU KESMİŞLER

İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi. Bölgede görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurtarılan göçmenlerden biri, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini dövdüğünü ifade ederek, "Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler" diye konuştu.

Yine Ayvalık'ın Sarımsaklı açıklarında kurtarılan göçmenlerin bindiği lastik botun benzin hortumunun Yunan unsurlarınca kesildiği tespit edildi.

SUAT SALGIN