Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile önceki geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti. Akar, beraberindeki komutanlarla dün sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nın Harekat Merkezi'ne geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattı ve ötesinde çalışan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.

Bakan Akar daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Akar, Prestij Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Şırnak halkına hem terörle mücadelede hem de korona virüsle mücadelede elde ettikleri başarı dolayısıyla tebriklerini ileten Akar, "Devlet sizin için var. Ankara sizin için var. Askeri, sivili buradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Buna çalışıyoruz. Burada geri kalan bir takım artıkları var. O teröristlerin artıkları var. Onlar da çok kısa bir süre içinde Mehmetçiğin operasyonlarıyla bitecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek" dedi.