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TSK yapılanmasındaki 22 şüpheli itirafçı oldu

TSK yapılanmasındaki 22 şüpheli itirafçı oldu

4.4.2021

FETÖ/PDY'NİN Türk Silahlı Kuvvetleri içinde faaliyet gösteren uzantılarına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 93 şüpheliden 22'si itirafçı oldu. 22 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 71 şüphelinin 68'i sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin 43'ü 'adli kontrol' şartı ile mahkemeden salıverilirken, 25 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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