Son dakika: İzmir'de deprem

AFAD verilerine göre, saat 22.59'da İzmir Karaburun açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.46 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre, İzmir Karaburun açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 22.59'da İzmir Karaburun açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.46 km olarak ölçüldü.
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