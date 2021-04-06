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Haberler Gündem Son dakika: İzmir'de deprem

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verilerine göre,   açıklarında 3,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem

06.04.2021, 23:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 23:38

AFAD verilerine göre, saat 22.59'da İzmir Karaburun açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.46 km olarak ölçüldü.

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