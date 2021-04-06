İzmir'de Ramazan pidesi ne kadar? 2021 pide fiyatları nasıl?

Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi oruç ibadetine hazırlanıyor. Ramazan'da sofralardan eksik olmayan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ramazan pidesi bu yıl ne kadar?

Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen pide fiyatları belli oldu. Ramazan pidesinde gramajına ve illere göre farklı fiyatlar uygulansa da ortalama 4 lira olacak. Geçen yıl İzmir'de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. 2020'de kilogram fiyatında üst sınır olarak 10 lira belirlenmişti. Bu yıl ise pidenin kilogram fiyatı en fazla 11.5 lira olacak. Bu da yüzde 15 zamma tekabül ediyor. Ancak her ilde farklı gramajlar üzerinden farklı fiyatlar uygulanıyor.

İSTANBUL'DA PİDE FİYATI NASIL?

İllerde uygulanacak Ramazan pidesi fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre; İstanbul'da bu yıl 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlendi. 365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı ise 5 lira olacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 350 gram sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide 3.50 liradan satılmıştı. Gramaj farkı da dikkate alındığında İstanbul'da pideye yaklaşık yüzde 28 zam yapılacağı anlaşılıyor.

İZMİR'DE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Bu yıl gramajlar farklı olsa da genel olarak 3 ile 4 lira arasında fiyat uygulanması bekleniyor. Örneğin, Edirne'de geçen yıl 3.5 liradan satılan 350 gram pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlenirken, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram için 4 lira uygulanacak. Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 lira olan pidenin fiyatı aynı kalırken gramajı 250'ye düşürülecek. Bursa'nın ilçelerinde 300 gramı 3 liradan satılan pide bu yıl 3.5 liradan alıcı bulacak.

Geçen yıl Ankara'da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir'de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.

İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?