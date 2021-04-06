Milli Savunma Bakanlığı, HİSAR-A projesi ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Açıklamada şu bilgiye yer verildi:
"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır."
MSB'den Füze Sistemleri ile ilgili flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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