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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 6 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika haberi... koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 6 Nisan koronavirüs tablosu

06.04.2021, 20:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 20:21

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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