Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 6 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Gençlerde vaka artışının nedeni ne? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 4 Nisan koronavirüs tablosu