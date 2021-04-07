  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının 'nü kutladı

Son dakika haberine göre Başkan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının 'nü kutladı.

Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

07.04.2021, 13:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.