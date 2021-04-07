Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
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