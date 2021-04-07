Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan teravih açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" açıklamasında bulundu.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" açıklamasında bulundu

"ŞİFA Ayı Ramazan" olan 2021 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Erbaş, 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak teravih namazının ardından, 13 Nisan Salı günü tutulacak oruç ile mübarek Ramazan ayına girileceğini hatırlattı.

ERBAŞ, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız" dedi