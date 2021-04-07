Konya'da askeri uçak düştü



Son dakika... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait uçağın Konya'da düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi. MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. " denildi.

NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI

Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI

Başkan Erdoğan, kaza sonrası "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.