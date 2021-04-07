Skandal bildiride flaş deşifre: Destek beklediler

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sistematik saldırılarla başlayan sürecin son halkası olan darbe imalı bildirinin nasıl hazırlandığına ilişkin detaylar SABAH tarafından deşifre edilmeye devam ediliyor. Mengi'nin yöneticisi olduğu 'ADMEK' isimli Whatsapp grubunda son şeklini vermek üzere bildiriyi paylaştığı, 3 Nisan'da 17.00 sularında "Listeyi kapatıyoruz" diyerek imzacı olunması için son çağrıyı yaptığı öğrenildi. Bildirideki cümleler görüş bildirme gibi yazılıp, söz konusu Whatsapp grubunda paylaşılarak oluşturuldu. Sonrasında ise bildiri bir internet sitesi aracılığıyla aynı gün 22.53'te "Montrö ve Atatürk bildirisi" adıyla yayınlandı.

KARA VE HAVACILARDAN DESTEK BEKLEDİLER

Ertesi gün "Deniz Aslanları" adıyla emekli denizci amiral ve subaylar duyuru yayınladı. Söz konusu iki bildirinin de emekli subay gruplarında özellikle emekli Kara ve Hava Kuvvetleri personellerinin de destek vermeleri için provokatif bir şekilde yayılmaya çalışıldığı tespit edildi.

SİNİR UÇLARINI KAŞIDILAR

İlk saldırı 24 Mart'ta askeri okullara öğrenci alımına ilişkin koşullarda "İrticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılmasıyla ilgili yerine "Terörle iltisaklı" ibaresi getirilmesine rağmen konunun saptırılmasıyla geldi. 26 Mart'ta Tuğamiral M.S.'ye ait eski görüntüler yayılarak yine provakasyon yapıldı. 30 Mart'ta askeri kurslarla ilgili yönergede tam tersi olmasına rağmen, uydurma yayınlarla Atatürk'ün isminin yönergeden çıkarıldığı, Milli Savunma Üniversitesi'nde "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersinin kaldırıldığı iddia edildi. 3 Nisan'da 15 Temmuz kahramanı ve gazisi Tümgeneral Davut Ala'nın kandil mesajı TSK'yı yıpratma aracı yapıldı.

Montrö sözleşmesi bahane edilerek 104 Amiral tarafından "Yüce Türk milleti" denilerek başlayan darbe çağrışımlı skandal bildirinin hazırlanma süreciyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Son günlerde, TSK'ya yönelik bir kesim tarafından sistematik saldırılar düzenlenilerek TSK kışkırtılmaya çalışıldı. Bunun son halkası emekli amiraller tarafından gerçekleştirildi. Süreç ise şu şekilde dizayn edilmeye çalışıldı; ilk saldırı 24 Mart'ta askeri okullara öğrenci alımına ilişkin koşullarda "irticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılması ile geldi. Yerine "terörle iltisaklı" ibaresi getirilip daha somut şekilde yeni bir düzenleme yapılsa da düzenleme saptırıldı. Bir sonraki adım ise 26 Mart tarihinde Tuğamiral M.S.'ye ait daha önceki tarihlerde Cuma namazında çekilmiş görüntülerinin bazı internet sitelerinden yayınlanması oldu.

YALANA DOYMADILAR

Sırasıyla 30 Mart'ta ise askeri kurslarla ilgili yönergede tam tersi olmasına rağmen, uydurma yayınlarla Atatürk'ün ismini yönergeden çıkarıldığı, Milli Savunma Üniversitesi'nde "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersinin kaldırıldığı da iddia edildi. MSÜ ise böyle bir düzenleme yapmadığını açıkladı.

GENERALİN KANDİL MESAJI AĞIR GELDİ

3 Nisan tarihinde ise 15 Temmuz kahramanı ve gazisi Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın yayınladığı kandil mesajı TSK'yı yıpratma aracı yapıldı. Ala'ya yönelik hakarete varan eleştiriler yine aynı kesimden geldi. Söz konusu haberler konuşulduğu sırada emekli subaylardan "Ayasofya imamı konuşuyor. Niye Genelkurmay açıklama yapmıyor" denilerek 28 Şubat dönemini andıran taktikler uygulanarak TSK tuzağa çekilmek istendi.

EMEKLİ AMİRAL VE SUBAYLAR DEVREYE GİRDİ

Tüm bu yaşananlardan sonra ise geçtiğimiz sene Ocak ayında 126 emekli diplomatın Montrö açıklaması yeniden gündeme getirildi. 104 emekli amiral bir internet sitesi aracılığıyla 3 Nisan gecesi bir "Montrö ve Atatürk bildirisi" adı altında darbe imalı bir bildiri yayınlandı. Ertesi gün ise kendisine "Deniz Aslanları" diyen, 1976-1984 yılları arasında deniz lisesi ve deniz harp okulunda eğitim almış emekli denizci amiral ve subaylar tarafından hazırlanan kamuoyu duyurusu saat 9.30'da sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

MENGİ KALEME ALDI

Skandal bildirinin Global İlişkiler Forumu üyesi ve İYİ partili emekli Amiral Ergun Mengi tarafından kaleme alındığı, diğer emekli amirallerin de Mengi etrafında organize olduğu öne sürüldü. "Admek" isimli Emekli Amiraller Whatsapp grubu bulunduğu, Mengi'nin aynı zamanda bu grubun yöneticisi olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, bildiri Montrö Boğazlar sözleşmesiyle ilgili AK Parti kanadından yapılan açıklamalara görüş bildirme gibi yazılıp, söz konusu Whatsapp grubunda paylaşıldı.

LİSTEYİ KAPATIYORUZ

Emekli Amirallerin Whatsapp grubunda yapılan müzakereler sonucu metne son şekli verildi. 3 Nisan saat 17.00 sularında "Listeyi kapatıyoruz" denilerek son çağrı yapıldı.

Sonrasında ise söz konusu darbe imalı bildiri bir internet sitesi aracılığıyla 3 Nisan saat 22.53'te dolaşıma sokuldu. Söz konusu iki bildirinin de emekli subay gruplarında da provakatif bir şekilde yayılarak, özellikle emekli Kara ve Hava Kuvvetleri personellerinin de bildiriye destek vermeleri için cesaretlendirilmeye çalışıldığı elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

Bildiriye imza atan amirallere darbe

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