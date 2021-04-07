  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: bölgesinde 2 askerimiz oldu

, bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin olduğunu ve verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

07.04.2021, 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021, 22:45

MSB, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, teröristlere verilen karşılık sonucu 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.